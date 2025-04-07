Manavgat Arama Kurtarma Ekibi, Afetlere Hazırlık Eğitimlerini Sürdürüyor

(ANTALYA)- Manavgat Arama Kurtarma Ekibi (MAK), afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda eğitimler vermeyi sürdürüyor. Eğitimlerde Arama kurtarma teknikleri, güvenlik prosedürleri, enkazda arama kurtarma çalışmaları ve ilk yardım uygulamaları detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde, gönüllü belediye personeli tarafından oluşturulan Manavgat Arama Kurtarma Ekibi (MAK), afet ve acil durumlara yönelik eğitimlerine devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli olarak yürütülen bu eğitimlerde, çeşitli konularda kapsamlı eğitimler veriliyor. Arama kurtarma teknikleri, güvenlik prosedürleri, enkazda arama kurtarma çalışmaları ve ilk yardım uygulamaları gibi konular, MAK ekibinin saha çalışmalarında yetkin hale gelmesi için detaylı bir şekilde işleniyor.

Afetler karşısında bilinçli bir toplum oluşturmanın önemine dikkat çeken Belediye yetkilileri, bu eğitimlerin belirlenen takvim çerçevesinde devam edeceğini belirtti. Eğitimler ile gönüllü ekip üyelerinin bilgi ve becerileri sürekli olarak geliştiriliyor ve afetlere müdahale kapasitesi artırılıyor.