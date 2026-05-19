Manavgat'ta 19 Mayıs Coşkusu: Çelenk Töreni Düzenlendi

19.05.2026 16:58  Güncelleme: 17:39
Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, CHP ilçe örgütünün düzenlediği 19 Mayıs törenine katıldı. Siyasi parti ve STK'lar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çiçek, Cumhuriyete sahip çıkma vurgusu yaptı.

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında CHP Manavgat İlçe Örgütü tarafından düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in yanı sıra Vatan Partisi Manavgat İlçe Başkanlığı, Zafer Partisi Manavgat İlçe Başkanlığı, Milli Yol Partisi Manavgat İlçe Başkanlığı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Manavgat Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Manavgat Şubesi, Alevi Kültür Dernekleri Manavgat Şubesi temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Tören kapsamında siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

"CUMHURİYETE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Vekili Çiçek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesinin bugün de Cumhuriyet'e inananların yolunu aydınlatmaya devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"19 Mayıs; esarete boyun eğmeyen bir milletin yeniden ayağa kalkışının, bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan edişinin tarihidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı mücadele, çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı büyük bir yürüyüştür. Bugün bizler de 19 Mayıs 1919'daki inanç ve kararlılıkla; birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Büyük Türk Milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: ANKA

