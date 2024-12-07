Manavgat Belediye Başkanı Esnafları Ziyaret Etti

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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Cuma Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Kara, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır ve Aykut Kaya, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Manavgat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Hasan Özer, Manavgat Seyyar Esnaf ve Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Doğan, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve belediye meclis üyeleriyle Cuma Pazarı'nı ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi

Ziyaret sırasında esnaf ve pazarcılarla bir araya gelen Başkan Kara, esnafın sıkıntılarını dinleyerek, çözüm önerilerini ilgili personele not aldırdı. Esnaf, pazardaki yoğunluk, düzenlemeler ve diğer günlük operasyonel zorluklar hakkında fikirlerini Başkan Kara ile paylaştı.

Kara, ziyaretinin ardından, "Söz verdiğimiz gibi esnaflarımızı geziyoruz. Onların sorunlarını dinledik. Çözüm önerilerimizi paylaştık. Onların da çözüm önerilerini dinledik. Bu kenti birlikte yöneteceğiz demiştik, birlikte yönetmeye de devam edeceğiz. Esnafımız, pazardaki insanlarımız bizi özlemişler, biz de onları özlemişiz. Mutluluklarını görünce ben de çok mutlu oldum" diye konuştu.