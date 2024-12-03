Manavgat Belediye Başkanı, Halk Lokantası\'nda Faaliyetleri Yerinde İnceledi

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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Halk Lokantası'nı ziyaret ederek lokantada gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Başkan Kara, "Manavgat'ımızı daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu tür projelerle, toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi ve şehrimizdeki sosyal dokuya katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi Halk Lokantası'nı ziyaret ederek lokantanın faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyaret sırasında yemeklerin hazırlanışını izleyerek lokanta çalışanlarıyla sohbet eden Başkan Kara, işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı. Başkan Kara, Halk Lokantası ziyaretinde Manavgat Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. "Hep birlikte Manavgat'ımızı daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diyen Başkan Kara, bu tür projelerle vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

"Halkımıza her alanda destek olmaya devam edeceğiz"

Ziyaret sırasında, lokantada görev yapan personele teşekkür eden Başkan Kara, onların özverili çalışmalarının Manavgat halkı için çok kıymetli olduğunu belirtti. Lokantada görevli çalışanların, sundukları hizmetle vatandaşların yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynadığını ifade eden Başkan Nefi Kara, "Lokantada görev yapan personelimizin özverili çalışmaları, Manavgat halkı için çok değerli. Onların katkıları, bu projelerin başarılı olmasında büyük bir pay sabihi" dedi.

Başkan Kara, Manavgat Belediyesi olarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik yürütülen projelere de değindi. Belediye olarak yalnızca altyapı ve şehircilik projeleriyle değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle de halkın yanında olduklarını belirten Kara, "Manavgat'ımızı daha yaşanabilir kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu tür projelerle, toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi ve şehrimizdeki sosyal dokuya katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Manavgat Belediyesi'nin aynı zamanda eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarında da sosyal destek sağladığını vurgulayan Başkan Kara, "Halk Lokantası, Manavgat Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerinin sadece bir parçası. Belediye olarak, bu tür projelere daha çok ağırlık vererek halkımıza her alanda destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

60 TL'ye 4 çeşit yemek sunuluyor

Manavgat Belediyesi Halk Lokantası'nda, hafta içi her gün 12.00 ile 14.00 saatleri arasında, 60 TL'ye 4 çeşit yemek sunuluyor. Aşağı Hisar Mahallesi, Orhangazi Caddesi üzerinde, Manavgat Belediyesi Katlı Otopark'ının altında hizmete giren lokanta, halk tarafından büyük ilgi görüyor.