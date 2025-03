Manavgat Belediye Başkanı Kadın Çalışanları Ziyaret Etti

(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, belediye binasında ve şantiyelerde görev yapan kadın çalışanları ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Eşi Hacer Ceyhan Kara ile kadın çalışanları ziyaret eden ve onlara karanfil takdim eden Kara, kadınların toplumdaki ve iş hayatındaki önemine vurgu yaparak, "Kadınlarımız, hayatın her alanında büyük bir özveriyle çalışıyor ve topluma değer katıyor. Onların emeği ve mücadelesi her zaman takdir edilmeli. Manavgat Belediyesi olarak, kadın haklarına duyarlılığımızı her fırsatta göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Kara, Manavgat Belediyesi Huzurevi'ni de ziyaret etti. Burada kalan yaşlılarla yakından ilgilenen Kara, huzurevi sakinlerine de karanfil takdim etti.