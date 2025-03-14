Manavgat Belediye Başkanı Kara, Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarını Ziyaret Etti

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan hastane ve Aile Sağlığı Merkezleri'ni ziyaret etti. Kendisi de hekim olan Başkan Kara, sağlık çalışanlarıyla bir araya gelerek, onlara beyaz karanfil takdim etti.

Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, ilçede bulunan hastaneleri ve Aile Sağlığı Merkezleri'ni ziyaret ederek, meslektaşları ile bir araya geldi.

"Gece gündüz çalışan tüm sağlık emekçilerimize minnettarız"

Kara, sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yaptıklarını belirterek, "Her koşulda halk sağlığı için gece gündüz çalışan tüm sağlık emekçilerimize minnettarız. Tüm meslektaşlarımın ve sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Sağlık alanında çalışanların haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için her zaman destek olmaya devam edeceğim" dedi.

Sağlık çalışanları bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Tıp Bayramı'nda kendilerini yalnız bırakmayan Niyazi Nefi Kara'ya teşekkür etti.