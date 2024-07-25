Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Mahalleleri Ziyaret Etti

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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Yalçıdibi, Örenşehir ve Çenger Mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşın taleplerini yerinde dinlemek için sahaya inen Başkan Kara, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis üyeleriyle Yalçıdibi, Örenşehir ve Çenger Mahallelerinin sakinleriyle buluştu. Ziyaretler sırasında projeleri ve hizmetleri yerinde inceleme fırsatı bulan Başkan Kara, vatandaşların ihtiyaçlarını doğrudan dinledi.

Ziyaretlerde öne çıkan konular arasında altyapı ve üstyapı çalışmaları, sosyal projeler ve ulaşım yer aldı. Başkan Kara, Manavgat'ın her mahallesinin kendine özgü ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçların doğru tespiti için mahallelerle sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

Kara, Manavgat Belediyesi olarak sürdürülebilir belediyecilik hizmetlerini merkeze aldıklarını vurgulayarak, "Hiç durmadan çalışıyoruz ve hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz" dedi.