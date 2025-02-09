Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'ya 'Sürdürülebilir Çevre' Ödülü

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(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Vizyon Ödülleri kapsamında, çevre ve doğa ile uyumlu kalkınma hamleleri nedeniyle "Sürdürülebilir Çevre" ödülüne layık görüldü.

Şehir ve Belediye Dergisi tarafından düzenlenen Vizyon Ödül töreni İstanbul'da yapıldı. "Sürdürülebilir Çevre"üne layık görülen Başkan Kara'ya ödülü takdim edildi.

Ödül töreninin ardından açıklama yapan Başkan Niyazi Nefi Kara, Manavgat'ta çevre ve doğa ile uyumlu kalkınma hamlelerinden dolayı ödüle layık görüldüğünü belirterek, "Kentlerine kalıcı değerler kazandıran yerel yöneticiler, iş insanları, spor ve sanat camiasının en iyilerinin belirlendiği böylesine kıymetli bir ödül töreninde Manavgat'ımızı temsil etmenin gururunu yaşadım" dedi.

"Şehir ve Belediye Dergisi'ne teşekkür ediyorum"

Başkan Kara, ödüle layık görülmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve doğayı koruma noktasında destek veren Manavgat halkına teşekkür ederek, "Bu ödülde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, doğayı koruma noktasında bizlere destek olan Manavgat halkına ve böylesine anlamlı bir ödüle bizi layık gören Şehir ve Belediye Dergisi'ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediyesi, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının korunması, plastik geri dönüşümü ve ağaçlandırma faaliyetlerine de öncülük ediyor, sürdürülebilir çevre politikalarıyla, Manavgat'ı doğayla uyumlu bir şekilde geliştirmeyi ve yerel kalkınmayı güçlendirmeyi amaçlıyor.