Manavgat Belediyesi Başpehlivanı Fatih Atlı Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat Belediyesi Başpehlivanı Fatih Atlı Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Şampiyon Oldu

Manavgat Belediyesi Başpehlivanı Fatih Atlı Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde Şampiyon Oldu

Manavgat Belediyesi'nin başpehlivanı Fatih Atlı, Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde rakibi Enes Doğan'ı yenerek, altın kemerin sahibi oldu. Manavgat Belediyesi, gösterdiği başarıyla şampiyonluk kürsüsündeki yerini aldı.

29.04.2024 18:20  Güncelleme: 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin başpehlivanı Fatih Atlı, bu yıl 25'incisi düzenlenen Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde rakibi Enes Doğan'ı yenerek, altın kemerin sahibi oldu.

Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne iki başpehlivan, üç başaltı ve 40 altyapı sporcusuyla katılan Manavgat Belediyesi, gösterdiği başarıyla şampiyonluk kürsüsündeki yerini aldı. 72 başpehlivanın katıldığı müsabakalarda finalde rakibi Enes Doğan'ı yenen Fatih Atlı, altın kemeri alarak şampiyon oldu.

Alt boylarda güreşen Mehmet Başkan Bozkurt ise üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. 10-12 Mayıs günleri arasında Manavgat Belediyesi'nin düzenleyeceği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 1. etabında şampiyonluk mücadelesi verecek olan Serhat Gökmen ve Fatih Atlı, sıkı bir çalışma yapacaklarını belirterek, altın kemeri ilçeye getireceklerinin sözünü verdi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, başpehlivanlar Serhat Gökmen ve Fatih Atlı'nın tüm müsabakalarda başarılı olacağına inandığını belirterek, "Kumluca'da düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde şampiyon olan başpehlivanımız Fatih Atlı'yı yürekten kutluyorum. Fatih Atlı ve Serhat Gökmen, Manavgat'ımızın adını şampiyonluklar ve başarılar ile duyurmaya devam edecek. Bizler de ata sporuna destek vererek kentimize ve sporcularımıza sahip çıkacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Enes Doğan, Fatih Atlı, Manavgat, Kumluca, Yerel Haberler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi Başpehlivanı Fatih Atlı Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
18:01 Geri dönüyor Tolgay Arslan’a eski kulübünden sürpriz teklif Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 18:55:35. #1.11#
SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi Başpehlivanı Fatih Atlı Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Şampiyon Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement