Manavgat Belediyesi Başpehlivanı Fatih Atlı Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri\'nde Şampiyon Oldu

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi'nin başpehlivanı Fatih Atlı, bu yıl 25'incisi düzenlenen Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde rakibi Enes Doğan'ı yenerek, altın kemerin sahibi oldu.

Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne iki başpehlivan, üç başaltı ve 40 altyapı sporcusuyla katılan Manavgat Belediyesi, gösterdiği başarıyla şampiyonluk kürsüsündeki yerini aldı. 72 başpehlivanın katıldığı müsabakalarda finalde rakibi Enes Doğan'ı yenen Fatih Atlı, altın kemeri alarak şampiyon oldu.

Alt boylarda güreşen Mehmet Başkan Bozkurt ise üçüncü olarak kürsüdeki yerini aldı. 10-12 Mayıs günleri arasında Manavgat Belediyesi'nin düzenleyeceği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 1. etabında şampiyonluk mücadelesi verecek olan Serhat Gökmen ve Fatih Atlı, sıkı bir çalışma yapacaklarını belirterek, altın kemeri ilçeye getireceklerinin sözünü verdi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, başpehlivanlar Serhat Gökmen ve Fatih Atlı'nın tüm müsabakalarda başarılı olacağına inandığını belirterek, "Kumluca'da düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde şampiyon olan başpehlivanımız Fatih Atlı'yı yürekten kutluyorum. Fatih Atlı ve Serhat Gökmen, Manavgat'ımızın adını şampiyonluklar ve başarılar ile duyurmaya devam edecek. Bizler de ata sporuna destek vererek kentimize ve sporcularımıza sahip çıkacağız" dedi.