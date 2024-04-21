Manavgat Belediyesi Güreş Altyapı Takımı CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi\'ne Hazırlanıyor

Güncel

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi Güreş Altyapı Takımı, 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne hazırlanıyor.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ne sayılı günler kala Manavgat Belediyesi Güreş Altyapı Takımı hazırlıklarını sürdürüyor. Ilıca Er Meydanı'nda kol bağlayacak 80 sporcu; Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Ayak, Deste Küçük Boy, Deste Orta Boy, Deste Büyük Boy, Küçük Orta Küçük ve Küçük Orta Büyük Boy kategorilerinde mücadele edecek.

Güreş takımının büyük başarılara imza atacağını belirten Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, spora ve sporcuya katkı sağlamaya devam edeceklerini kaydetti. Kara, "Genç sporcularımız, 'Akdeniz'in Kırkpınarı' olarak adlandırılan Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde büyük bir motivasyonla çalışmalarına devam ediyor. Kentimizin evlatları, sporcu olarak yetişecek ve Manavgat'ımızın adı başarılarla anılacak. Manavgat Belediyesi olarak çocuklarımızın her zaman yanında olacağız. 10-12 Mayıs tarihleri arasında Ilıca Stadyumu'nda yapılacak olan müsabakalarda çocuklarımızdan başarılar bekliyorum. Şimdiden bütün güreşseverlerimizi Manavgat Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne davet ediyorum." dedi.