Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü'nden Fethiye Yağlı Güreşleri'nde Başarı

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, 3. Fethiye Yağlı Güreşleri'nde, Deste Küçük Boy kategorisinde Mehmet Başkan Bozkurt birinci, Teşvik 1 Boy kategorisinde Ali Küçük ise ikinci oldu.

Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, 3. Fethiye Yağlı Güreşleri'nde büyük başarı elde etti. Deste Küçük Boy kategorisinde Mehmet Başkan Bozkurt birincilik kürsüsüne çıkarken, Teşvik 1 Boy kategorisinde mücadele eden Ali Küçük ise ikinci olarak Manavgat'ı gururlandırdı.

Sporcuların başarılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Ata sporumuz yağlı güreşte genç sporcularımızın elde ettiği bu gurur verici başarılar bizleri son derece mutlu etti. Altyapımızdan dünya çapında güreşçiler çıkartmayı hedefliyoruz. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi gönülden kutluyorum. Manavgat Belediyesi olarak ata sporumuza desteğimiz artarak sürecek" dedi.