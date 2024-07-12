Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu Yeni Döneme Merhaba Dedi

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(ANTALYA) - Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun (MAKET) yeni dönem açılış toplantısına katıldı.

Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni dönem oyuncu başvurularının ardından açılış toplantısıyla yeni döneme 'merhaba' dedi. Toplantıya, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, MAKET Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis ve tiyatrocular katıldı.

Manavgat Kent Tiyatrosu'nun yeni oyuncu kabulleri, tiyatro sanatına ilgi duyan herkes için bir kapı aralıyor. Katılımcılar, sahnede kendilerini ifade etme fırsatı bulurken, aynı zamanda yeni insanlarla tanışma ve yeni beceriler kazanma şansını da elde ediyorlar.

"Türk Tiyatrosu'na hizmet etmek istiyoruz"

Manavgat Belediyesi Kent Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kosta Kortidis, yeni döneme ilişkin şöyle konuştu:

"Manavgat Kent Tiyatrosu, yeni dönemle birlikte kurumsal bir yapıya doğru hızla yol almaya başladı. Türk Tiyatrosu adına başkanıma çok teşekkür ediyorum. Manavgat, tiyatro ve sanat noktasında çok şey hak eden bir kent. Sayın Başkanımızla birlikte Uluslararası Tiyatro Ödülleri'nde 100.Yıl Cumhuriyet Özel Ödülü'nü Manavgat kazandı. Bir repertuar oluşturarak, Manavgat seyircisine ve Türk Tiyatrosuna hizmet etmek istiyoruz."

Başkan Kara'dan Kent Tiyatrosu müjdesi

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, kent tiyatrosu kuracaklarını ve Manavgat'ta tiyatroyu sürekli hale getireceklerini söyledi. Başkan Kara, "Cumhuriyet 100. Yıl Özel Ödülü'nü sizler adına aldım. Sürekli eğitim veren, yeni sanatçılar yetiştiren bir tiyatromuz olsun istiyoruz. Manavgat'ın beldelerinde dahi tiyatro oyunlarını sergileyecek bir tiyatromuz olsun istiyoruz. Tarihinde kendi ayakları üzerinde duran en eski tiyatrosu Side'de. Bu topraklarda yaşayanların kültürünü, tarihini yansıtmak istiyoruz. Çocuklarımızı konservatuvarlara hazırlamak için bir karar aldık. Kent tiyatromuzu önümüzdeki dönemde meclis kararıyla geçireceğiz. Manavgat tiyatroyla, sanatla, kültürle anılsın istiyoruz. Bunun için her şeyimiz var" ifadelerini kullandı.