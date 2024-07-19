Manavgat Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıttı

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(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı Sergi Alanı'nda aşure dağıttı.

Dağıtıma, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

5 bin kase aşurenin dağıtıldığı etkinlikte Başkan Kara, aşurelerin servisini bizzat yaptı.

Kara, "Birlik ve beraberliğin, bir arada olmanın güzelliğini yaşıyoruz. Aşure, toplumumuzun dayanışma içinde olması, mutluluklarını, derdini paylaşmasının bir örneğidir. Aşure, paylaşmanın ve birlikteliğin simgesidir. Bugün burada bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerle hem kültürel değerlerimizi yaşatıyor hem de toplumsal dayanışmamızı pekiştiriyoruz. Bu ayın getirdiği barış ve hoşgörü ruhu, bizlere bir kez daha birlikte hareket etme ve birlikte yaşama iradesini hatırlatır" dedi.