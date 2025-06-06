Manavgat Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Hizmet

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca halk plajları, mesire alanları ve otoparkların ücretsiz olacağını duyurdu.

Manavgat Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede Belediye tarafından verilen birçok hizmetin ücretsiz olacağını duyurdu. Buna göre, Evrenseki Halk Plajı, Boğaz Otel Halk Plajı ve Kızılot Halk Plajında şezlong hizmetinden ücret talep edilmeyecek. Özellikle ailelerin sıklıkla tercih ettiği Yemişli Mesire Alanı ve Boğaz Mesire Alanı, bayram boyunca tüm ziyaretçilere giriş ücreti olmadan hizmet verecek. Belediye tarafından işletilen Cumhuriyet Meydanı Otoparkı, Kent Meydanı Otoparkı, Pazartesi Pazarı Otoparkı ve Katlı Otopark da bayram süresi boyunca ücretsiz olacak.