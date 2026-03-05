Manavgat Belediyesi, İlçe Sakinlerini Dayanışma Sofralarında Buluşturmaya Devam Ediyor

(ANTALYA) - Manavgat Belediyesi, ramazan ayı boyunca mahallelerde kurduğu iftar sofralarıyla paylaşma ve dayanışma geleneğini sürdürüyor. Atatürk Kültür Merkezi(AKM) önündeki programda binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu.

Manavgat Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi önünde düzenlediği iftar programında binlerce vatandaş bir araya geldi. Manavgat Belediye Başkanvekili Mehmet Çiçek'in yurt dışında bulunması nedeniyle başkanvekilliği görevini yürüten Belediye Meclis Üyesi Hacer Keçer Karakoç da programa katıldı. AKM önündeki iftar programında; belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş orucunu birlikte açtı.

Karakoç vatandaşlarla sohbet etti, yemek dağıttı

İftar öncesinde vatandaşlarla sohbet eden Karakoç, daha sonra kepçeyi eline alarak yemek dağıttı. Karakoç, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirterek, belediye olarak her mahallede vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini ifade etti.

AKM'deki programın ardından Karakoç ve beraberindeki heyet, Cevizler Mahallesi'nde mahalle sakinleri tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Karakoç, mahalle sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinledi.