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(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde Anneler Günü etkinliği düzenlendi.

Manavgat Belediyesi Sarılar Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin Anneler Günü için düzenlediği kahvaltı, Hasbahçe Köy Kahvaltısı Tesisleri'nde yapıldı. Etkinliğe Kreş Müdürü İhsan Can, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Anneler Günü buluşması, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, kendileri için hazırlanan oyunlarla keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğin ardından velilere hediyeler veren Kreş Müdürü Can, "Varlıklarıyla yaşamımıza anlam katan, hakları hiçbir şekilde ödenemeyecek annelerimizle, bu günü vesile kılarak bir buluşma gerçekleştirdik. Kreş Müdürlüğü olarak bizlere çocuklarını emanet eden kıymetli velilerimizle her zaman biriz birlikteyiz. Ailelerimizle birlikte güzel bir gün geçirdik. Unutulmamalıdır ki bir anne tüm dünyayı değiştirebilir" dedi.