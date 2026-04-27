Manavgat Belediyesi yolsuzluk davasında savcı mütalaasını açıkladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, Kara'nın başkan seçildikten sonra belediyede suç örgütü kurduğunu, akrabalarını ve güvendiği kişileri kritik görevlere getirdiğini belirtti. Savcı, Kara ve örgüt yöneticileri Sıla Ceyhan Berkaya, Mehmet Engin Tüter, Hüseyin Cem Gül, Mesut Kara ile tutuksuz sanık B. Ş.'nin mağdurlara karşı irtikap, rüşvet ve haksız menfaat sağlama suçlarını işlediklerini ifade ederek cezalandırılmalarını istedi. Ayrıca, bazı sanıklar ve yakınlarına ait araç, gayrimenkul ile Kaleiçi Hotelcilik A.Ş.'nin müsadere edilmesi talep edildi. Duruşmada söz alan Niyazi Nefi Kara, suçsuz olduğunu ve kendisine kumpas kurulduğunu iddia etti. Kara'nın avukatı ise savunma hazırlamak için süre talep etti.