Manavgat Belediyespor, Saygın Yapı Didim Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Manavgat Belediyespor, Saygın Yapı Didim Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 24. hafta mücadelesinde Manavgat Belediyespor, sahasında konuk ettiği Saygın Yapı Didim Belediyespor'u 3-0 yenerek, galibiyet serisini sürdürdü. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, şampiyonluk mücadelesini lig sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi.

29.04.2024 09:37  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 24. hafta mücadelesinde Manavgat Belediyespor, sahasında konuk ettiği Saygın Yapı Didim Belediyespor'u 3-0 yenerek, galibiyet serisini sürdürdü.

Manavgat Belediyespor, Saygın Yapı Didim Belediyespor'u, 51, 70 ve 89'uncu dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, şampiyonluk mücadelesini lig sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi. Kara, "Oyuncularımızla gurur duyuyorum, seyir zevki yüksek bir oyunla, mücadeleci ruhlarıyla galip gelmeyi bildiler. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.  Hiçbir maçımızda bizleri yalnız bırakmayarak tribünleri tamamen doldurup oyuncularımıza ekstra güç kaynağı oluyorlar. Aldığımız galibiyet ile zirve takibimiz devam ediyor, önümüzde iki maç kaldı, o maçlarımızı da kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Umarım her şey isteğimiz gibi olur ve grubumuzu lider tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başarırız" dedi.

Kaynak: ANKA

Niyazi Nefi Kara, Manavgat, Nefi, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediyespor, Saygın Yapı Didim Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:40 Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği Konteyner sevkiyatı başladı Uzmanların ısrarla uyardığı ilimizde deprem seferberliği! Konteyner sevkiyatı başladı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:33 İslam Kalkınma Bankası’ndan Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 6,3 milyar dolarlık finansman
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:52 İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti İYİ Parti Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, genel başkan değişiminin ardından partisinden istifa etti
10:46 Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti Güzellik kraliçesi Lundy Parraga, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:45 İstanbul’da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi İstanbul'da çocuk ya da hasta bakıcılığı vaadiyle fuhuşa zorlayan çete çökertildi
10:23 Batman Petrolspor’un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı Batman Petrolspor'un 2. Lige Yükselişi Taraftarlar Tarafından Coşkuyla Karşılandı
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
10:02 5 ilde rüşvet operasyonu Çok sayıda gözaltı var 5 ilde rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 11:19:40. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat Belediyespor, Saygın Yapı Didim Belediyespor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement