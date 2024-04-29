Manavgat Belediyespor, Saygın Yapı Didim Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

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(ANTALYA) - Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 24. hafta mücadelesinde Manavgat Belediyespor, sahasında konuk ettiği Saygın Yapı Didim Belediyespor'u 3-0 yenerek, galibiyet serisini sürdürdü.

Manavgat Belediyespor, Saygın Yapı Didim Belediyespor'u, 51, 70 ve 89'uncu dakikalarda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, şampiyonluk mücadelesini lig sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi. Kara, "Oyuncularımızla gurur duyuyorum, seyir zevki yüksek bir oyunla, mücadeleci ruhlarıyla galip gelmeyi bildiler. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Hiçbir maçımızda bizleri yalnız bırakmayarak tribünleri tamamen doldurup oyuncularımıza ekstra güç kaynağı oluyorlar. Aldığımız galibiyet ile zirve takibimiz devam ediyor, önümüzde iki maç kaldı, o maçlarımızı da kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Umarım her şey isteğimiz gibi olur ve grubumuzu lider tamamlayarak bir üst tura çıkmayı başarırız" dedi.