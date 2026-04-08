Manavgat'ın Özel Sporcuları Antalya'dan Derecelerle Döndü

(ANTALYA) - Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Masa Tenisi İller Şampiyonası'nda Manavgat Belediyespor'un özel sporcuları önemli dereceler elde etti.

Antalya Meltem Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada, farklı kategorilerde mücadele eden Manavgat temsilcileri başarılı performanslarıyla dikkat çekti. Down Kadınlar kategorisinde Damla Cansu Baykal il birincisi olurken, Aleyna Güngör il ikinciliğini elde etti. Mental Erkekler kategorisinde yarışan Ali Öksüz ise il dördüncüsü oldu.

Elde edilen dereceler sonucunda Damla Cansu Baykal, Türkiye Şampiyonası'nda Akdeniz Bölgesi'ni temsil etme hakkı kazandı.