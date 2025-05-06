Manavgat'ta 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri için devam eden hazırlıkları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Bu yıl 12'ncisini gerçekleştireceğimiz yağlı güreşlerimiz, üç gün boyunca Manavgat'ta adeta bir bayram havası estirecek. Tüm güreşseverleri, Antalya halkını ve ülkemizin dört bir yanından sporseverleri bu büyük organizasyona davet ediyorum" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ilk etabı olarak Ilıca Er Meydanı'nda yapılacak Manavgat Belediyesi 12. Yağlı Pehlivan Güreşleri için devam eden hazırlık çalışmalarını inceledi. Kara'ya, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Kara, bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Akdeniz'in Kırkpınar'ı olarak adlandırılan Manavgat Güreşleri'nin eksiksiz bir şekilde yapılması için hazırlıklar noktasında bilgi aldı.

"Akdeniz'in Kırkpınar'ı" olarak anılan güreşler, hem Manavgatlılar hem de yurt genelindeki güreş tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Geçen yıl yapılan güreşlerde başpehlivan unvanını, Türk güreşinin yıldız isimlerinden İsmail Balaban kazanmıştı.

Hazırlıkların ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, "Manavgat Belediyesi olarak geleneksel değerlerimize sahip çıkıyor, ata sporumuzu yaşatmaya büyük önem veriyoruz. Bu yıl 12'ncisini gerçekleştireceğimiz yağlı güreşlerimiz, üç gün boyunca Manavgat'ta adeta bir bayram havası estirecek. Tüm güreşseverleri, Antalya halkını ve ülkemizin dört bir yanından sporseverleri bu büyük organizasyona davet ediyorum" diye konuştu.