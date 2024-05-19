Manavgat'ta 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Manavgat'ta 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Manavgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Gençlik Yürüyüşü, çelenk koyma töreni, konuşmalar, şiirlerin okunması ve gösterilerin sunulduğu etkinliklere binlerce kişi katıldı. Başkan Niyazi Nefi Kara, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine olan inancını vurguladı.

19.05.2024 15:49
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(ANTALYA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Manavgat'ta da coşkuyla kutlandı.

Manavgat'ta 19 Mayıs kutlamaları, Atatürk Kültür Merkezi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar düzenlenen Gençlik Yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Törene Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı Ersin Selimefendigil, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, gaziler, şehit yakınları, partilerin ilçe örgütü başkanları, devlet erkanı, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, basın mensupları ve binlerce vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı. Çeşitli şiirlerin okunduğu törende, folklor ve spor gösterileri sunuldu.

19 Mayıs dolayısıyla lise ve dengi okullar arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Şiir dalında dereceye giren, Özel Manavgat Sınav Anadolu Lisesi öğrencisi Selen Ünal; Şelale Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Çetinkaya ve Manavgat Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Nur Çelik'e ödüllerini, Başkan Kara takdim etti.

KARA'DAN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Resmi törenin ardından konuşan Başkan Kara, Türk milletinin bugün de birlik ve beraberlik içerisinde birçok zorluğa göğüs gerdiğini söyledi. Başkan Kara, şunları kaydetti:

"Bugün, Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olan 19 Mayıs 1919'un 105. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. 19 Mayıs, Türk ulusunun kaderini eline alarak, bağımsızlık ve özgürlük için yola çıktığı gün olarak tarih sayfalarında yerini almıştır. 105 yıl önce Ulu Önder'imiz 'Ya İstiklal ya Ölüm' parolasıyla Samsun'a çıktı. İşgal altındaki bir ülkenin bağımsızlığına olan inancını ve kararlılığını ortaya koyduğu bu önemli adım, milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla verdiği tarihi direnişin başlangıcıdır. Bu mücadele, sadece askeri zaferlerle değil, aynı zamanda fikir ve inançla da kazanılmıştır. Türk milleti, 19 Mayıs ruhuyla bir araya gelerek, ortak bir ideal etrafında kenetlenmiş ve ulusal egemenliğe olan inancını her şeye rağmen korumuştur. Bugün, 19 Mayıs'ın anlamını yitirmediğini ve hala taze olduğunu biliyoruz. Türk milleti, geçmişte olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde, ülkenin geleceğine sahip çıkmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin kahramanlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta 19 Mayıs Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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