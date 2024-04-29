Manavgat\'ta 23 Nisan Satranç Turnuvası düzenlendi

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(ANTALYA) - Türkiye Satranç Federasyonu Manavgat Temsilciliği ve Manavgat Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği Satranç Turnuvası'na katılım yoğun oldu.

Manavgat Belediyesi'nin milli bayramlarda geleneksel hale getirdiği Satranç Turnuvası'na bu yıl 312 çocuk katıldı. Turnuvada dereceye girenlere Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Öztürk ve Engin Tüter madalyalarını verdi.

Başkan Kara, etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Katılımcılara ve geleceğin gençleri olacak minik kardeşlerime teşekkür ediyorum, onlar bizim umudumuz olacak, her zaman birlikte devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemlerde çok daha büyük organizasyonlar yapacağız. Sizleri tebrik ediyorum, sizleri yetiştiren anne ve babalarınıza teşekkür ediyorum. Satranç biraz sabır biraz da zeka işidir, hem çok çalışmak gerekiyor hem çok sabır gerektiriyor. Geleceğin satranççıları, sporcuları olacaksınız biz Manavgat Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize kocaman bir alkış istiyorum."

5 kategoride gerçekleşen müsabakalarda 7 yaş kategorisinde Demir Doğan 1'inci, Mete Çiçek 2'nci, Ayşe Kargın 3'üncü oldu. 8 yaş kategorisinde Caner Özbalcı 1'inciliği, Emir Kargın 2'nciliği, Ömer Akif Erol da 3'üncülüğü elde etti. 10 yaş ve altı kategorisinde Çınar Ulu 1'inci, Ufuk Karakaya 2'nci, Vahit Kerem Akar 3'üncü oldu. 12 yaş ve altı kategorisinde ilk üç, Eymen Dinç, Asımcan Akbulut ve Yaşar Enes Sungur'dan oluştu. Açık kategoride ise Ömer Arda Turgut 1'inci, Can Serdaroğlu 2'nci, Çağan Bıçak 3'üncü oldu.