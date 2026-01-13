Asat'tan Manavgat'a 6 Yılda 263 Milyon Liralık Üstyapı Yatırımı - Son Dakika
Asat'tan Manavgat'a 6 Yılda 263 Milyon Liralık Üstyapı Yatırımı

13.01.2026 11:55  Güncelleme: 13:19
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat ilçesindeki altyapı projelerinin ardından 830 bin 200 metrekare asfalt çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar, hem altyapı sorunlarını çözüyor hem de trafik güvenliğini artırıyor.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Manavgat ilçesinde son 6 yılda hayata geçirdiği altyapı yatırımlarının ardından asfalt çalışmalarını da aralıksız sürdürdü. İlçenin farklı mahallelerinde yürütülen içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapı imalatlarının tamamlandığı cadde ve sokaklarda, eş zamanlı olarak üstyapı düzenlemeleri gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Manavgat'ta toplam 263 milyon 148 bin lira bütçe ile 830 bin 200 metrekare asfalt, parke, bordür, geri dolgu ve emülsiyon sathi kaplama çalışması yapıldı. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, planlı ve programlı şekilde yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yürütülen çalışmalarla yalnızca altyapı sorunlarının çözümü değil, aynı zamanda trafik güvenliğinin artırılması, yaya ve araç ulaşımının konforlu hale getirilmesi hedeflendi. Özellikle yoğun nüfuslu ve araç trafiğinin fazla olduğu bölgelerde yapılan asfalt ve sathi kaplama uygulamaları sayesinde, yol standartları yükseltildi.

ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu ve kanalizasyon imalatlarının tamamlandığı alanlarda geri dolgu işlemleri titizlikle gerçekleştirilirken, parke, bordür ve asfalt uygulamalarıyla yollar kalıcı ve dayanıklı hale getirildi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Manavgat, Trafik, Güncel, Son Dakika

