Manavgat\'ta Babalar Günü Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi Side Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi, Babalar Günü dolayısıyla renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Kreş öğrencilerinin, ailelerinin ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen program, keyifli anlara sahne oldu.

Manavgat Belediyesi bünyesinde hizmet veren gündüz bakımevleri, Babalar Günü dolayısıyla Boğaz Otel'de etkinlik düzenledi. Side Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Çolaklı Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin katıldığı etkinlikte, minikler ve babaları, birbirinden eğlenceli yarışmalar ve oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Program kapsamında "Çuval Yarışı", "Penaltı Atışı", "Balon Patlatma", "El Ele Parkur" ve "Takım Yarışı" gibi oyunlarda hem babalar hem çocuklar kıyasıya rekabet etti. Etkinliğe Manavgat Belediyesi'nin ilgili birimlerinden personel de katılılırken, öğretmenler gün boyu çocuklarla yakından ilgilendi.

Etkinlik sonunda babalara çocukları tarafından küçük hediyeler takdim edildi. Aileler, yaklaşan Babalar Günü'nü bu buluşmayla kutlama fırsatı sunduğu için Manavgat Belediyesi'ne teşekkür etti.