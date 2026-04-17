Manavgat'ta "Çevreye Katkı, Aile Bütçemize Katkı" Etkinliği

17.04.2026 10:12  Güncelleme: 11:04
Manavgat Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle yapılan etkinlikte, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ve 'sıfır atık' yaklaşımı ele alındı. Katılımcılar, mutfak atıklarının değerlendirilmesi konusunda bilgilendirildi.

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Manavgat Şubesi Çevre Birimi iş birliğinde "Çevreye Katkı, Aile Bütçemize Katkı" etkinliği düzenlendi.

Manavgat'ta "Çevreye Katkı, Aile Bütçemize Katkı" etkinliği gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları, israfın azaltılması ve kaynakların verimli kullanımı ele alındı. Programda konuşmacı olarak Manavgat Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Alpaslan Gün, Antalya Ekolojik Yaşam Derneği temsilcisi Meziyet Avcı ve Antalya Ata Tohumu Takas Derneği üyesi Aygül Sancak yer aldı. Etkinliğin moderatörlüğünü ise kamu yöneticisi ve çevre aktivisti Güler Sönmez üstlendi.

"Atıksız mutfak" yaklaşımı

Konuşmacılar, tüketim alışkanlıklarının çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bireysel düzeyde alınacak küçük önlemlerin büyük farklar oluşturabileceğini vurguladı. Etkinlikte özellikle "sıfır atık" yaklaşımı, gıda israfının önlenmesi ve yerel üretimin desteklenmesi konuları ön plana çıktı. Program kapsamında gerçekleştirilen uygulamalı sunumlarda, "atıksız mutfak" yaklaşımı çerçevesinde mutfak atıklarının nasıl değerlendirilebileceği katılımcılara anlatıldı. Katılımcılar, günlük yaşamda kolaylıkla uygulanabilecek yöntemler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

