Manavgat Belediyesi, Yüzer Ges Projesine İlişkin Katılım Toplantısında Görüş Bildirecek

(ANTALYA) – Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Oymapınar, Karavca ve Güzelyalı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Manavgat HES Tesisine Yardımcı Kaynak Yüzer Güneş Enerji Santrali (GES)" projesine ilişkin 26 Şubat'ta düzenlenecek katılım toplantısında, görüş ve değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Antalya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruda, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan, 25,7673 MWm/25,7673 MWe kurulu güce ve 32,13 hektar alana sahip YÜZER GES projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Başkan Vekili Çiçek de Oymapınar, Karavca ve Güzelyalı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan projeye ilişkin düzenlenecek Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı'na katılarak belediyenin görüş ve değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

ÇED Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek toplantının 26 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'de Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'ndeki Alara Park Düğün Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

"Manavgat'ın doğal ve ekolojik değerleri önceliğimizdir"

Çiçek, konuya ilişkin açıklamasında, Oymapınar Baraj Gölü ve çevresinin yalnızca enerji üretim sahası olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Çiçek, "Oymapınar Baraj Gölü; ilçemizin doğal peyzaj bütünlüğü, su kaynakları, ekolojik dengesi ve turizm potansiyeli açısından önemli bir değerdir. ÇED süreci kapsamında yapılacak toplantıya katılarak, belediyemizin teknik değerlendirmelerini ve hemşehrilerimizin görüşlerini ilgili mercilere ileteceğiz" dedi.

"Yenilenebilir enerji yatırımları çevresel hassasiyetle yürütülmeli"

Çiçek, sürecin kamu yararı ve çevresel hassasiyetler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Temiz enerji yatırımlarını ilkesel olarak destekliyoruz. Ancak bu tür projelerde kamu yararının gözetilmesi, doğal varlıkların korunması ve katılımcı planlama anlayışının esas alınması büyük önem taşımaktadır. Göl yüzeyinde gerçekleştirilecek uygulamaların su ekosistemi, biyolojik çeşitlilik ve bölgenin turizm faaliyetleri üzerindeki etkileri ayrıntılı biçimde değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediyesi tarafından toplantıya katılmak isteyen vatandaşlar için 26 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi önünden araç kaldırılacak.