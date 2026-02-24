Manavgat Belediyesi, Yüzer Ges Projesine İlişkin Katılım Toplantısında Görüş Bildirecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat Belediyesi, Yüzer Ges Projesine İlişkin Katılım Toplantısında Görüş Bildirecek

24.02.2026 14:14  Güncelleme: 15:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Oymapınar, Karavca ve Güzelyalı mahallelerinde planlanan Yüzer Güneş Enerji Santrali projesi hakkında bilgi vermek üzere 26 Şubat'ta halka toplantı düzenleyecek.

(ANTALYA)Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Oymapınar, Karavca ve Güzelyalı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan "Manavgat HES Tesisine Yardımcı Kaynak Yüzer Güneş Enerji Santrali (GES)" projesine ilişkin 26 Şubat'ta düzenlenecek katılım toplantısında, görüş ve değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Antalya Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan resmi duyuruda, Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından planlanan, 25,7673 MWm/25,7673 MWe kurulu güce ve 32,13 hektar alana sahip YÜZER GES projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Başkan Vekili Çiçek de Oymapınar, Karavca ve Güzelyalı mahalleleri sınırları içerisinde yapılması planlanan projeye ilişkin düzenlenecek Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılım Toplantısı'na katılarak belediyenin görüş ve değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

ÇED Yönetmeliği kapsamında düzenlenecek toplantının 26 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'de Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'ndeki Alara Park Düğün Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedildi.

"Manavgat'ın doğal ve ekolojik değerleri önceliğimizdir"

Çiçek, konuya ilişkin açıklamasında, Oymapınar Baraj Gölü ve çevresinin yalnızca enerji üretim sahası olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Çiçek, "Oymapınar Baraj Gölü; ilçemizin doğal peyzaj bütünlüğü, su kaynakları, ekolojik dengesi ve turizm potansiyeli açısından önemli bir değerdir. ÇED süreci kapsamında yapılacak toplantıya katılarak, belediyemizin teknik değerlendirmelerini ve hemşehrilerimizin görüşlerini ilgili mercilere ileteceğiz" dedi.

"Yenilenebilir enerji yatırımları çevresel hassasiyetle yürütülmeli"

Çiçek, sürecin kamu yararı ve çevresel hassasiyetler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Temiz enerji yatırımlarını ilkesel olarak destekliyoruz. Ancak bu tür projelerde kamu yararının gözetilmesi, doğal varlıkların korunması ve katılımcı planlama anlayışının esas alınması büyük önem taşımaktadır. Göl yüzeyinde gerçekleştirilecek uygulamaların su ekosistemi, biyolojik çeşitlilik ve bölgenin turizm faaliyetleri üzerindeki etkileri ayrıntılı biçimde değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Manavgat Belediyesi tarafından toplantıya katılmak isteyen vatandaşlar için 26 Şubat Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi önünden araç kaldırılacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mehmet Çiçek, Güzelyalı, Oymapınar, Manavgat, Güncel, Enerji, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi, Yüzer Ges Projesine İlişkin Katılım Toplantısında Görüş Bildirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:52:02. #7.12#
SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi, Yüzer Ges Projesine İlişkin Katılım Toplantısında Görüş Bildirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.