Manavgat Belediyesi, Şiddetli Yağış Sonrası Meydana Gelen Heyelana Müdahale Etti

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, kentte etkili olan yağışların ardından Külcüler-Saraçlı arası, Karavca yolu ve İbradı güzergahında meydana gelen heyelana müdahale etti.

Manavgat'ta etkili olan yağışların ardından Külcüler–Saraçlı arası, Karavca yolu ve İbradı güzergahında meydana gelen heyelana belediye ekipleri tarafından müdahale edildi. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kapanan ve risk oluşturan yol güzergahlarında iş makineleriyle temizlik ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirildi. Yollara düşen kaya ve toprak birikintileri ise kısa sürede kaldırıldı. Belediye ekipleri, heyelan riski bulunan bölgelerde yol güvenliğini artırmak ve olası yeni riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahalleleri birbirine bağlayan güzergahlarda gerekli kontroller yapılarak, ulaşımın aksamaması için önleyici tedbirler alınıyor.

"Ekiplerimiz sahada teyakkuz halindeler"

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Heyelan meydana gelen tüm noktalarda ekiplerimiz hızlı şekilde sahaya intikal etmiş, gerekli müdahaleleri yapılmıştır. Yolların güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış için teşekkür ediyorum. Benzer olumsuzluklara karşı ekiplerimiz sahada teyakkuz halindeler" diye konuştu.