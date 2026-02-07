Manavgat Belediyesi, Şiddetli Yağış Sonrası Meydana Gelen Heyelana Müdahale Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Manavgat Belediyesi, Şiddetli Yağış Sonrası Meydana Gelen Heyelana Müdahale Etti

07.02.2026 17:00  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat Belediyesi, etkili yağışların ardından meydana gelen heyelana karşı hızlı müdahale etti. Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in koordinasyonunda ekipler, kapanan yolları temizleyerek güvenliği artırmaya çalışıyor.

(ANTALYA)- Manavgat Belediyesi, kentte etkili olan yağışların ardından Külcüler-Saraçlı arası, Karavca yolu ve İbradı güzergahında meydana gelen heyelana müdahale etti.

Manavgat'ta etkili olan yağışların ardından Külcüler–Saraçlı arası, Karavca yolu ve İbradı güzergahında meydana gelen heyelana belediye ekipleri tarafından müdahale edildi. Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kapanan ve risk oluşturan yol güzergahlarında iş makineleriyle temizlik ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirildi. Yollara düşen kaya ve toprak birikintileri ise kısa sürede kaldırıldı. Belediye ekipleri, heyelan riski bulunan bölgelerde yol güvenliğini artırmak ve olası yeni riskleri ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle kırsal mahalleleri birbirine bağlayan güzergahlarda gerekli kontroller yapılarak, ulaşımın aksamaması için önleyici tedbirler alınıyor.

"Ekiplerimiz sahada teyakkuz halindeler"

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, "Heyelan meydana gelen tüm noktalarda ekiplerimiz hızlı şekilde sahaya intikal etmiş, gerekli müdahaleleri yapılmıştır. Yolların güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın gösterdiği anlayış için teşekkür ediyorum. Benzer olumsuzluklara karşı ekiplerimiz sahada teyakkuz halindeler" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mehmet Çiçek, Hava Durumu, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat Belediyesi, Şiddetli Yağış Sonrası Meydana Gelen Heyelana Müdahale Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vapurda panik anları Görenler çığlık çığlığa bağırdı Vapurda panik anları! Görenler çığlık çığlığa bağırdı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü Dere üzerindeki köprüden geçen otomobil sele kapıldı: 2 ölü
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
Başkan geç kalınca gerginlik çıktı Meclis üyeleri toplantıyı terk etti Başkan geç kalınca gerginlik çıktı! Meclis üyeleri toplantıyı terk etti
İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı

17:31
Önlerine geleni yeniyorlar Manchester United’ı durdurabilene aşk olsun
Önlerine geleni yeniyorlar! Manchester United'ı durdurabilene aşk olsun
17:08
İşte Süper Lig bu 9 Kasım’dan sonra maç kazandılar
İşte Süper Lig bu! 9 Kasım'dan sonra maç kazandılar
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
14:29
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç’tan uyarı
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
14:02
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 17:43:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Manavgat Belediyesi, Şiddetli Yağış Sonrası Meydana Gelen Heyelana Müdahale Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.