Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Hortumdan Etkilenen Mahalleleri Ziyaret Etti

27.01.2026 15:49  Güncelleme: 16:53
Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, hortum ve fırtınadan etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunarak hasar gören bölgelerde vatandaşlarla görüştü. Ekipler hasar tespit ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ilçede etkili olan fırtına ve hortumdan zarar gören mahallelerde incelemelerde bulundu. Çiçek ve beraberindeki heyet, hasar gören bölgelerde vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manavgat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Manavgat Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, hortum ve fırtınadan etkilenen bölgelerde hasar tespit, temizlik ve onarım çalışmalarını koordineli şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Gece saatlerinde Çolaklı Mahallesi'nde denizden karaya ilerleyerek Süral yolu güzergahında etkili olan hortum, bölgede ciddi hasara yol açtı. Hortumun geçtiği hat üzerinde çok sayıda ağaç kökünden sökülerek farklı noktalara savrulurken, seralarda hasar oluştu, bazı evlerin çatıları uçtu. Hortumun etkili olduğu bölgelerden biri olan Denizyaka Mahallesi'nde ise bir caminin minaresi yıkıldı. Şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen minare, cami avlusundaki abdesthanenin üzerine düştü. Abdesthane kullanılamaz hale geldi.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada, yaşanan afetten etkilenen tüm vatandaşlara, geçmiş olsun dileklerini iletti.  Çiçek, "İlçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve hortum nedeniyle hemşehrilerimiz mağduriyet yaşadı. İlk andan itibaren ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışıyor. Hasarın en kısa sürede giderilmesi ve yaşamın normale dönmesi için tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mehmet Çiçek, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
