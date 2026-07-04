Manavgat'ta İş Makinesi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manavgat'ta İş Makinesi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

04.07.2026 14:23
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesi devrildi, sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iş makinesinin yol kenarındaki bahçeye devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sarılar Mahallesi Sarılar Köy Yolu'nda İdris Akbulut (36) idaresindeki 07-00-13-0472 plakalı iş makinesi, 2040 Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş makinesinde sıkışan Akbulut, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akbulut, doktorların müdahalesine rağmen hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manavgat'ta İş Makinesi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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