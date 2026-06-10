Manavgat'ta Konserlerle Turizm Canlanıyor - Son Dakika
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Manavgat'ta Konserlerle Turizm Canlanıyor

10.06.2026 13:29
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Manavgat'taki otellerin düzenlediği konserler, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turizm sezonuna hareketlilik kazandırmak amacıyla oteller tarafından düzenlenen konser organizasyonları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Manavgat'ın Çolaklı Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahne alan Tuğçe Kandemir, seslendirdiği eserlerle tatilcilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan şarkıcı, sevilen şarkılarının yanı sıra farklı müzik türlerinden eserleri de repertuvarında buluşturdu. Konseri izleyen yerli ve yabancı turistler, şarkılara eşlik ederek gece boyunca eğlendi.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz sezonunda gerçekleştirilen konserlerin bölge turizmine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Konser serilerinin özellikle iç pazarda talebi artırdığını belirten Süral, etkinliklerin yabancı turistlerin de ilgisini çektiğini ifade etti.

Süral, kültür ve sanat etkinliklerinin turizm destinasyonlarının tanıtımında önemli rol oynadığını vurgulayarak "Konserler sayesinde misafirlerimiz sadece tatil yapmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel atmosferini de deneyimleme fırsatı buluyor. Bu organizasyonlar bölgenin cazibesini artırırken, otellerimizin doluluk oranlarına da olumlu katkı sağlıyor." diye konuştu.

Doluluk ve pazar etkisini değerlendiren Süral, "Konser organizasyonlarının doluluklara katkısı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde. Şu an Antalya'da otel dolulukları ortalama yüzde 80 civarında. Konserlerin etkisi daha çok Rus pazarı ve iç pazara etki ediyor." dedi.

Yaz sezonu boyunca konser programlarının devam edeceğini dile getiren Süral, sahibi olduğu otelde 13 Haziran'da Mustafa Ceceli, 16 Haziran'da Elif Buse Doğan, 24 Haziran'da Işın Karaca ve 27 Haziran'da Ferhat Göçer'in sahne alacağını bildirdi.

Kendi bünyesindeki Victory otellerinde bu yıl 12 Rus ve 38 yerli sanatçı olmak üzere toplam 50 konser planlandığını ifade eden Süral, Antalya genelinde ise yılda yaklaşık 500 konser etkinliği düzenlendiğini aktardı.

Süral, otellerinde düzenlenen konser organizasyonlarının geçen yıla göre hem fiyat hem de doluluk performansına olumlu yansıdığını belirterek, "Geçen yıla kıyasla fiyatlarda yüzde 30, dolulukta ise yüzde 20 daha yüksek seviyedeyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta Konserlerle Turizm Canlanıyor - Son Dakika

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