Manavgat'ta Muz Serasında Yangın

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde depo olarak kullanılan muz serasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında sera ile içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi'nde Fatih Uysal'a ait 5 dönümlük muz serasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve orman ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, alevlerin yakındaki ormana sıçramaması için de önlem aldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Muz ekili olmayan seranın motosiklet yedek parça deposu olarak kullanıldığı belirtilirken, içerideki malzemeler tamamen yandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.