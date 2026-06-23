Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Özel Öğrencilerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika
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Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Özel Öğrencilerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu

23.06.2026 16:50  Güncelleme: 17:28
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Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Meliha Ercan Eğitim Merkezi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek özel gereksinimli öğrencilerin mezuniyet törenine katıldı, öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Meliha Ercan Eğitim Merkezi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek özel gereksinimli öğrencilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu.

Başkan Vekili Çiçek; Ercan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Efe Ercan ve Meliha Ercan Vakfı Genel Müdürü Nil Batu ile birlikte Meliha Ercan Eğitim Merkezi ile Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin mezuniyet törenine katılan Çiçek, öğrencilerin mutluluğunu ve heyecanını paylaştı.

Program kapsamında merkezlerde yürütülen eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Çiçek; öğrenciler, aileler ve eğitimcilerle bir araya geldi. Mezuniyet töreninde öğrencilerin yıl boyunca gösterdikleri emek ve azim takdir toplarken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN SOSYAL YAŞAMA KATILIMI VURGULANDI

Törende konuşan Çiçek, özel gereksinimli bireylerin eğitim olanaklarına erişiminin ve sosyal yaşamda aktif rol almalarının büyük önem taşıdığını belirtti. Bu alanda yürütülen çalışmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden Çiçek, eğitime, fırsat eşitliğine ve engelsiz yaşam anlayışına sundukları katkılar dolayısıyla Meliha Ercan Vakfı ailesine ve öğretmenlere teşekkür etti.

20 yıllık öğretmenlik hayatında pek çok mezuniyet törenine katıldığını dile getiren Çiçek, şu ana kadarki en duygusal törende bulunduğunu vurgulayarak, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencileri yürekten kutladığını, onlara yaşamları boyunca sağlık, mutluluk ve başarı dilediğini sözlerine ekledi.

ENGELSİZ VE ERİŞİLEBİLİR BİR YAŞAM HEDEFLENİYOR

Çiçek, Manavgat Belediyesi olarak engelleri ortadan kaldıran, fırsat eşitliğini destekleyen ve herkes için erişilebilir bir yaşamı hedefleyen çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Merkezlerde düzenlenen anlamlı ziyaret ve mezuniyet programı, eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin kep atma töreni ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Manavgat Belediye Başkan Vekili Çiçek, Özel Öğrencilerin Mezuniyet Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika

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