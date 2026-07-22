Manavgat\'ta Safari Aracı Devrildi: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan safari aracının yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Güzelyalı Mahallesi'nde seyreden V.A'nın kullandığı 59 B 1605 plakalı safari aracı, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, safari aracına dönüştürülen minibüsün sürücüsü ile bir turist yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında minibüste yaklaşık 12 turistin bulunduğu öğrenildi.