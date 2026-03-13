Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Manavgat\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
13.03.2026 20:15
İki otomobilin çarpışması sonucu Manavgat'ta 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı üzerindeki kavşakta gerçekleşen kazada, Ergün Kodak yönetimindeki 07 BPC 112 plakalı otomobil ile Berkay Çelik idaresindeki 34 KSS 707 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, Kodak idaresindeki otomobilde bulunan Filiz Akbaş ile Hanife Bayram yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Manavgat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
