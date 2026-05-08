Manavgat'ta Yabancılara Türkçe Kursu

08.05.2026 11:04
Manavgat'ta 13 ülkeden 60 yabancı, Türkçe kursuna katılarak dil becerilerini geliştiriyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Türkçe kurslarına katılan 13 ülkeden 60 yerleşik yabancı Türkçe eğitimi alıyor.

Oymapınar Barajı mevkisindeki bir tesiste gerçekleştirilen "birlik ve beraberlik" programına kursiyerler, eşleri ve çocuklarıyla katıldı.

Farklı coğrafyalardan gelerek ilçeye yerleşen yabancı vatandaşlar, etkinlikte hem sosyalleşme imkanı buldu hem de öğrendikleri Türkçeyi günlük hayatta pratik etme fırsatı yakaladı.

Manavgat Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde devam eden kurslara Rusya, ABD, İngiltere ve Endonezya gibi 13 farklı ülke vatandaşı katılıyor.

Haftada iki gün, 4'er saat olarak düzenlenen derslerde Almanca-Türkçe Öğretmeni Hüseyin Torun tarafından okuma, yazma ve konuşma eğitimleri veriliyor.

Yaklaşık 3 aylık süreci başarıyla tamamlayan kursiyerlerin sertifikaları teslim ediliyor.

İlçe Halk Eğitimi Müdürü Erol Yazıcı, kurslara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek,"Yerleşik yabancılar Türkçe öğrenme konusunda birbirleriyle yarışıyor. Kursiyerlerimizin kurs sonunda bize Türkçe teşekkür etmeleri en büyük gurur kaynağımız. Kapımız öğrenmek isteyen tüm yabancı misafirlerimize açık." dedi.

Kaynak: AA

