Manavgat'ta Yolsuzluk Davası Tamamlandı
Manavgat'ta Yolsuzluk Davası Tamamlandı

14.05.2026 19:52
Manavgat Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında karar yarın açıklanacak.

ANTALYA'da Manavgat Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada duruşmalar tamamlandı. Karar yarın saat 15.00'te açıklanacak.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manavgat Belediyesi'ne yönelik geçen yıl nisan ayında başlatılan 'yolsuzluk', 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, aynı yılın temmuz ayında tutuklandı ve görevinden uzaklaştırıldı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı belirtilerek, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle 'suç örgütü kurmak', 'rüşvet almak', 'zimmet' ve 'irtikap' suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia edildi. İddianamede Niyazi Nefi Kara hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap' gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis, diğer sanıklar hakkında ise çeşitli hapis cezaları talep edildi.

Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları Mehmet Engin Tüter ve Sıla Ceyhan Berkaya, Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül ve müteahhit Mesut Kara'nın Manavgat 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davanın karar duruşması 3'üncü gününde tamamlandı. Duruşmada, 5'i tutuklu 41 sanık ile şikayetçiler, taraf avukatları ve sanıkların yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada ilk 2 gün savunma yapamayan sanıkların bugün savunmaları alındı. Verilen aranın ardından son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek, beraat talep etti.

Mahkeme başkanı duruşmaların tamamlandığını, sanıklar hakkında karar vereceklerini belirterek, dosyanın büyük olmasından dolayı kararı yarın saat 15.00'te okuyacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Suç, Son Dakika

