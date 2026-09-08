Manavgat'ta zirai alandaki yangında 5 dönüm arazi ile zeytinlik zarar gördü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zirai alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm arazi ile 1 dönüm zeytinlik zarar gördü. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürürken, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde zirai alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm arazi ile 1 dönüm zeytinlik zarar gördü.
Karavca Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında 5 dönüm zirai arazi ile 1 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü belirtildi.
Bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.
Kaynak: AA
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