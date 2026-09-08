Manavgat'ta zirai alandaki yangında 5 dönüm arazi ile zeytinlik zarar gördü - Son Dakika
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Manavgat'ta zirai alandaki yangında 5 dönüm arazi ile zeytinlik zarar gördü

Manavgat\'ta zirai alandaki yangında 5 dönüm arazi ile zeytinlik zarar gördü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde zirai alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm arazi ile 1 dönüm zeytinlik zarar gördü. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürürken, çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde zirai alanda çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm arazi ile 1 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Karavca Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 5 dönüm zirai arazi ile 1 dönüm zeytinlik alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Manavgat'ta zirai alandaki yangında 5 dönüm arazi ile zeytinlik zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta zirai alandaki yangında 5 dönüm arazi ile zeytinlik zarar gördü - Son Dakika
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