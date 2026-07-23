Mandaların Serinleme Ritüeli - Son Dakika
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Mandaların Serinleme Ritüeli

Mandaların Serinleme Ritüeli
23.07.2026 11:54
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Altıeylül'de sıcak yaz günlerinde mandalar, serinlemek için dere ve çamurlu alanlara giriyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yaz mevsiminde sıcakların etkisini artırmasıyla meraya çıkarılan mandaların serinlemek için dere ve çamurlu su birikintilerine girmesi belgesellik görüntüler oluşturuyor.

İlçeye bağlı kırsal Yakupköy, Balıklı, Karamanköy, Halalca, Ayşebacı ve Bostancı mahallelerinde yetiştirilen mandalar, sabah erken saatlerde çobanlar eşliğinde otlaklara götürülüyor.

Kazıklı Deresi'nden toplu halde geçen sürüler, ovada otladıktan sonra hava sıcaklığının yükselmesiyle çamurlu suya giriyor.

Yüzlerce mandanın aynı anda dereye yönelmesi ve çamur banyosuyla serinlemesi, belgeselleri andıran görsel sunuyor.

"Bu doğal zenginlik doğru değerlendirilirse kırsal turizme katkı sağlar"

Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği (HAYKOOP) Başkanı Faruk Özen, AA muhabirine, Balıkesir'in 7 bin 38 baş manda varlığıyla Türkiye'de manda popülasyonu bakımından 8'inci sırada yer aldığını söyledi.

Manda yetiştiriciliğinin bölgede uzun yıllardır sürdürülen önemli bir üretim faaliyeti olduğunu belirten Özen, su kaynaklarının mandacılık açısından büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Özen, mandaların deri yapıları nedeniyle serinlemeye ihtiyaç duyduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Mandalar su ve çamurla buluşamadığında strese giriyor. Bu nedenle dere ve çamur yatakları onlar için doğal yaşamın vazgeçilmez parçası. Hayvanların meraya çıkışı sırasında ortaya çıkan görüntüler, Afrika'daki bufalo sürülerini andırıyor. Bu doğal zenginlik doğru değerlendirilirse kırsal turizme de katkı sağlayabilir."

Özen, manda sütünden üretilen kaymak, yoğurt ve diğer ürünlerin yoğun talep gördüğünü, bu üretimin bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

Manda çobanı Mustafa Ovalı ise sıcak havalarda hayvanların mutlaka suya girdiğini belirterek, "Mandalar birkaç saat otladıktan sonra dere veya çamurlu alan arıyor. Çamur banyosu yaptıklarında hem serinliyor hem de daha sağlıklı oluyorlar. Burada su ve çamur bol olduğu için hayvanlar rahat ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Turizm, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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