ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunan ve kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle dün gözaltına alınan İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, kefaletle serbest bırakıldı.

Londra Metropolitan Polisinden yapılan açıklamada, "dün gözaltına alınan 72 yaşındaki erkeğin" yürütülen soruşturma kapsamında kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

İngiliz kamu yayıncısı BBC, Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde bakanlık yapan Mandelson'un yerel saatle 02.00 civarında başkent Londra'daki evine döndüğünü belirtti.

İngiltere hükümeti, Mandelson'un ABD'ye büyükelçi olarak atanmasına ilişkin ilk belgeleri gelecek ay başında yayımlamayı planlıyor.

İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Mandelson, dün kamu görevini kötüye kullanmak şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Polisin soruşturması, Peter Mandelson'ın bakan olarak görev yaptığı dönemde piyasa açısından hassas nitelikte bazı resmi bilgileri Epstein'a ilettiği iddiaları üzerine başlatılmıştı.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "en iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden istifa etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.