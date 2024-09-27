Mandera, Yeşil Yaşamak Ödülü'nü Kazandı - Son Dakika
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Mandera, Yeşil Yaşamak Ödülü'nü Kazandı

Kenya'nın Mandera şehri, Yeşillendirme Programı ile AIPH'den ödül aldı ve başarıları takdir edildi.

27.09.2024 13:17
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Kenya'nın Mandera şehri, başlattığı Yeşillendirme Programı ile Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliğinin (AIPH) "2024 İklim Değişikliği için Yeşil Yaşamak Ödülü"nün sahibi oldu.

Mandera Valisi Mohamed Adan Khalif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödülün kendileri için oldukça özel olduğunu belirterek "Belediyemizin son 8 yılda programa yaptığı büyük yatırım en üst düzeyde onaylanmış ve tanınmış oldu. Mandera Belediyesi çalışanlarına, özellikle de ağır ev içi sorumluluklarına rağmen ağaçlarla ilgilenen kadınlara takdirlerimi sunuyorum." dedi.

Yeşillendirme Programı'nın artan harcanabilir gelir yoluyla aile sağlığı ve beslenmesi ve kadınların güçlendirilmesi gibi pek çok sosyoekonomik meseleyi ele aldığını belirten Khalif, "Bu programı diğer bölgelere de yaymak üzere bizimle ortaklık kurmaları için birçok kuruluşa ve işletmeye ulaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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