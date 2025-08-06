MANİLA, 6 Ağustos (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'daki bir gecekondu mahallesinde büyük bir yangın çıktı. Çok sayıda evi etkileyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı bölgeye sevk edildi. Yangınla mücadeleye helikopterler de katıldı.
Filipinler Yangından Korunma Bürosu'nun verdiği bilgilere yangından yaklaşık 1.500 aile etkilendi.
Son Dakika › Güncel › Manila'da Büyük Yangın: 1,500 Aile Etkilendi - Son Dakika
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