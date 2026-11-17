(ANKARA) - Hürriyet Sağlık-Sen, yaşlı bakıcılarına genel temizlik işlerinin yaptırılmasına karşı açtıkları davayı kazandıklarını duyurarak, "Yaşlı bakıcılarına genel temizlik işleri yaptırılamaz. Kazandığımız karar kesinleşti. Hürriyet Sağlık-Sen olarak çalışanların görev tanımlarının korunması ve hak ihlallerinin önlenmesi için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Hürriyet Sağlık-Sen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Manisa'da bir huzurevinde yaşlı bakıcısı olarak görev yapan üyelerinin genel temizlik işlerinde çalıştırılmasına karşı açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan sendika, şunları kaydetti:

"Yaşlı bakıcılarına genel temizlik işleri yaptırılamaz! Kazandığımız karar kesinleşti! Hürriyet Sağlık-Sen olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Manisa'da bir huzurevinde yaşlı bakıcısı olarak görev yapan üyemizin, görev tanımı dışında genel temizlik işlerinde çalıştırılmasına karşı dava açmıştık. Manisa 2. İdare Mahkemesi, yaşlı odalarındaki tuvalet ve banyoların temizliği, koridor ve ortak alan temizliği, lavabo ve cam silme, perde yıkama gibi işlerin temizlik personelinin sorumluluğunda olduğunu belirterek yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Davalı idarenin itirazı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince 06.11.2026 tarihinde oybirliğiyle kesin olarak reddedildi. Böylece üyemiz lehine verilen yürütmenin durdurulması kararı kesinleşmiş oldu. Hürriyet Sağlık-Sen olarak çalışanların görev tanımlarının korunması ve hak ihlallerinin önlenmesi için hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."