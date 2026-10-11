Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü tokalaşırken görüntülendi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazada tur otobüsünün Bursa'dan yolcu aldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde yaşanan kaza öncesinde tur otobüsünün Bursa'dan hareket ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün saat 06.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı yer aldı.

Kayıtlarda, otobüsün saat 06.31'de hareket ettiği anlar görülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde çekiciyle 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.