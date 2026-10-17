Manisa Akhisar'da otoyol kazasında 70 yaşındaki kadın öldü, ölü sayısı 12 oldu - Son Dakika
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Manisa Akhisar'da otoyol kazasında 70 yaşındaki kadın öldü, ölü sayısı 12 oldu

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Manisa Akhisar'daki otoyol kazasında ağır yaralanan 70 yaşındaki Zülfiye Arıca, Manisa Şehir Hastanesi'nde 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Arıca'nın ölümüyle kazadaki ölü sayısı 12'ye yükseldi; kazada 27 kişi yaralanmıştı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kazada ağır yaralanan yaşlı kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisindeki kazada ağır yaralanan ve Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Zülfiye Arıca (70), 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Arıca'nın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Böylece kazada ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Kaza

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde 11 Ekim'de H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, Bursa'dan Denizli'ye giden M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.

Kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 27 kişiden birine olay yerinde müdahale edilmiş, 26 kişi hastanelere sevk edilmişti.

Yaralılardan 13'ü taburcu edilmişti.

Gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A. ve çekicinin şoförü H.K. tutuklanmış, otobüsün sahibi ve yedek sürücüsü M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA
Trafik Kazaları3. SayfaAkhisarManisaGüncelSon Dakika

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