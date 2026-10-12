Manisa Akhisar\'da zeytin toplayan Hulisi Koz\'u arı soktu, hayatını kaybetti

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde bahçede zeytin toplarken arı sokan Hulisi Koz (54) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Üçavlu Mahallesi'nde meydana geldi. Evli, 3 çocuk babası Hulisi Koz'u, akrabalarıyla birlikte bahçesinde zeytin toplarken arı soktu. Koz, arı sokmasından hemen sonra bilincini kaybedip, yere yığıldı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koz'un ani ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Hulisi Koz'un cenazenin, bugün öğlen Üçavlu Mahallesi Camisi'nde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.