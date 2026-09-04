Manisa Alaşehir'de kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe devrildi; sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Manisa Alaşehir'de kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe devrildi; sürücü yaşamını yitirdi

Manisa Alaşehir\'de kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe devrildi; sürücü yaşamını yitirdi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Emirhan Atmaca (17) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki zeytinliğe yuvarlandı. Kazada ağır yaralanan genç sürücü, kaldırıldığı özel hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; jandarma soruşturma başlattı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, yol kenarındaki zeytinliğe yuvarlanan otomobilin sürücüsü Emirhan Atmaca (17), hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emirhan Atmaca'nın kontrolünü yitirdiği 45 AAY 093 plakalı otomobil yol kenarındaki zeytinliğe yuvarlandı. Kazada otomobilin sürücüsü Atmaca, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafında ilk müdahalesi yapılan Atmaca, özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Emirhan Atmaca, kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Manisa Alaşehir'de kontrolden çıkan otomobil zeytinliğe devrildi; sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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