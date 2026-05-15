Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'nun Danışmanı Demirhan Gözaçan Tutuklandı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'nun Danışmanı Demirhan Gözaçan Tutuklandı

15.05.2026 21:14  Güncelleme: 22:57
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun danışmanı Demirhan Gözaçan hakkında tutuklama kararı verildi. Başkan Dutlulu, karara tepki göstererek danışmanına olan güveninin tam olduğunu belirtti.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun danışmanı Demirhan Gözaçan hakkında tutuklama kararı verildi. Karara tepki gösteren Dutlulu, "Kendisine olan güvenimiz ve inancımız tamdır. Her zaman kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun danışmanı Demirhan Gözaçan hakkında tutuklama kararı verildi. Gözaçan'ın tutuklanmasının ardından Başkan Dutlulu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Dutlulu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Zor zamanlardan geçiyoruz. Adalete ve hukukun üstünlüğüne en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerdeyiz. Yol arkadaşımız, partilimiz ve danışmanım Demirhan Gözaçan kardeşimiz hakkında verilen tutuklama kararını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine olan güvenimiz ve inancımız tamdır. En kısa sürede yeniden aramızda olacağına yürekten inanıyoruz. Her zaman kardeşimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Geçmiş olsun kardeşim… Dualarımız ve kalbimiz seninle."

Kaynak: ANKA

Tutuklama, Politika, Güncel, Son Dakika

