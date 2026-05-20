Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Davada Ek Bilirkişi Raporu Bekleniyor, Duruşma 1 Temmuz'a Bırakıldı

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin 10 sanığın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan yargılandığı davada, mahkeme ek bilirkişi raporunun henüz tamamlanmaması nedeniyle duruşmayı 1 Temmuz'a bıraktı.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 10 sanığın, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı duruşmaya, tutuksuz sanıklar katılmadı, taraf avukatları ile Ferdi Zeyrek'in eşi müşteki Nurcan Zeyrek duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, müvekkillerinin kusuru bulunmadığını öne sürerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti taleplerin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi'nce hazırlanacak, "havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ve yapı denetim süreçlerine ilişkin" ek bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmadığını bildirdi. Ek bilirkişi raporunun beklenmesine karar veren heyet, ayrıca belediye görevlileri hakkında verilen soruşturma iznine yapılan itirazın üst mahkeme tarafından tamamlandığını, buna ilişkin gerekçeli kararın da bekleneceğini bildirdi.

Duruşma, 1 Temmuz 2026'ya bırakıldı.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatı Necibe Karaoğlanlar, yeni bilirkişi heyetinin incelemelerini sürdürdüğünü belirterek, ek bilirkişi raporunda farklı sorumluluk tespitlerinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Avukat Karaoğlanlar, 1 Temmuz'daki duruşmada, taraflara tebliğ edilecek yeni rapora itirazların gelebileceğini belirterek, "Sonraki celsede nihai bir karar verilmesini bekliyoruz" dedi.

Mahkemeye sunulacak ek bilirkişi raporunda, havuzun elektrik tesisatı, kaçak akım koruma sistemleri ve yapı denetim süreçlerine ilişkin teknik değerlendirmelerin yer alacağı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2024'te Yunusemre ilçesindeki evinde havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Havuzun bakım sorumlusu, kaçak elektrik akımını bildirmediği iddia edilen sitenin güvenlik yetkilisi, enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen kişi, havuzun yapımında görev alanlar ve havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamlarının standartlara aykırı şekilde montajını yaptıkları belirtilen toplam 10 sanık hakkında dava açılmıştı.