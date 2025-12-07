Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Medikal Malzeme Desteği Sürüyor - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Medikal Malzeme Desteği Sürüyor

07.12.2025 14:45  Güncelleme: 18:34
Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere medikal malzeme desteği sunuyor. Hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve diğer malzemelerle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunuyor. Engelli vatandaşlar, online başvuru sistemi ile destek alabiliyorlar.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara medikal malzeme desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara hasta yatağı, akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, havalı yatak, beyaz baston ve yürüteç gibi medikal malzeme desteği veriliyor. Desteklerden yararlanmak isteyen engelli bireyler, Büyükşehir'in 'manisa.bel.tr' resmi internet sitesi üzerinden "Senin İçin Buradayız" bağlantısına tıklayarak başvuruda bulunabiliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli Ozan Tekdemir, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gelen başvurulara istinaden medikal malzeme yardımında bulunuyoruz. Hasta yatağı, akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, havalı yatak, beyaz baston ve yürüteç dağıtıyoruz" dedi.

17 ilçeye ulaşılıyor

Vatandaşların online olarak başvuru yapabileceklerini söyleyen Tekdemir, "Online başvuru sistemiyle Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçesine ulaşıyoruz. Vatandaşlarımız, 'manisa.bel.tr' internet adresine girdikten sonra 'Senin İçin Buradayız' sosyal destek başvuru sekmesine tıklayıp, destek al sekmesini açıyor. Açılan ekranda engelli medikal malzeme desteği al sekmesine tıklayıp, kişisel formları doldurup, hangi medikal malzemeye ihtiyaçları varsa onu seçiyorlar" diye konuştu.

"Besim Başkanımızın öncülüğünde sevgiyle engelsiz yarınlara hep birlikte"

Malzeme dağıtımlarının da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapıldığını belirten Tekdemir, "Başvuru noktasından sonra süreç şu şekilde ilerliyor. Alanında uzman arkadaşlarımız, başvuru yapıldıktan sonra haneleri ziyaret ediyorlar. Ziyaret sonucunda başvuru uygunsa adreslere teslimatı kendimiz gerçekleştiriyoruz. Besim Başkanımız engelli medikal malzeme desteğine çok önem veriyor. Biz de çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Gelen başvurulara ivedi bir şekilde cevap verip, vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermek için azimle, kararlılıkla çalışıyoruz. Besim Başkanımızın öncülüğünde sevgiyle engelsiz yarınlara hep birlikte" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
