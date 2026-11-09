Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, mesajında Atatürk'ü 88. yılında andı - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, mesajında Atatürk'ü 88. yılında andı

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, mesajında Atatürk\'ü 88. yılında andı
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 10 Kasım mesajında Atatürk'ü vefatının 88. yılında rahmet, minnet ve saygıyla andı. Dutlulu, silah arkadaşları ve bağımsızlık kahramanlarını da anarak Cumhuriyet değerlerini yaşatacaklarını belirtti.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların bizlere bıraktığı miras, sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yılı dolayısıyla yayımladığı anma mesajında şu ifadelere yer verdi:

"10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil; bağımsızlığımızın mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı büyük mirası ve sorumluluklarımızı yeniden hatırladığımız anlamlı bir gündür. Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmiş, en zor koşullarda bir halkın kendi geleceğini tayin edebileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Kurduğu Cumhuriyet ile egemenliği kayıtsız şartsız millete vermiş, aklın, bilimin, eşitliğin ve özgürlüğün rehberliğinde çağdaş bir ülkenin temellerini atmıştır.

Bugün bizlere düşen görev; onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakmak için çalışmaktır. Atatürk'ün gösterdiği yoldan ayrılmadan, bağımsızlık ruhunu ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların bizlere bıraktığı miras, sonsuza kadar yaşayacaktır."

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkBesim Dutlulu10 KasımGüncelSon Dakika

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